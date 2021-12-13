Опубликовано видео последствий массовой аварии в Петербурге

Массовая авария произошла в Выборгском районе Петербурга . Автомобили получили серьезные повреждения, но водители и пассажиры не пострадали. Об этом передает "Петербургский дневник" .

Как рассказали «Петербургскому дневнику» очевидцы, столкновение шести автомобилей произошло на Выборгском шоссе в Парголово около 15:30 в понедельник, 13 декабря. Обстоятельства аварии не приводятся, однако на кадрах с места событий видно, что поучаствовал в ней и автомобиль каршеринга, он стоит почти в самом начале «паровозика». По всей видимости, столкновение спровоцировал серебристый Hyundai, выехавший на встречную полосу.