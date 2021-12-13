Московский городской суд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил суд назначить Джамбуле Джанашии и Муртази Шадании 16 и 17 лет колонии соответственно.

Дело рассматривалось судом присяжных, которые сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям. Джанашии и Шадании вменяется убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации.

Дело поступило в суд в марте 2021 года. По версии следствия, в 2009 году житель Подмосковья Илья Симония привлек Джанашию и Шаданию к убийству Иванькова с целью передела влияния в преступном сообществе.