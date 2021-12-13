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45 минут назад

В России задержали готовивших теракты сторонников «М.К.У.»: видео

В двух регионах России задержаны сторонники украинской неонацистской организации, которые готовили теракты по всей стране. Оперативное видео задержания экстремистов силовиками публикует Telegram-канал издания «Известия» IZ.RU.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники ФСБ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором, который действует под покровительством спецслужб Украины. По данным ФСБ, в числе задержанных есть администраторы интернет-сообществ организации, занимавшиеся пропагандой экстремистской идеологии и призывавших совершать насильственные акции.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,газета "Известия",
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