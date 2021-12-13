На кадрах видно, как мужчина с яркими признаками алкогольного опьянения общается из автомобиля с сотрудниками ГИБДД. Водитель говорит, что права он купил, однако предъявлять их он не собирается. Вместо них, мужчина показывает правоохранителями бонусные карты из различных магазинов.