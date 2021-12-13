В Кирове задержали пьяного водителя, который показал вместо прав бонусную карту магазина. Видео публикует портал «Life.ru» .
На кадрах видно, как мужчина с яркими признаками алкогольного опьянения общается из автомобиля с сотрудниками ГИБДД. Водитель говорит, что права он купил, однако предъявлять их он не собирается. Вместо них, мужчина показывает правоохранителями бонусные карты из различных магазинов.
Затем автолюбитель отказывался выходить из машины. Сотрудники втроём стали вытаскивать мужчину, и одного из них неадекват несколько раз ударил по руке. В итоге на водителя составили административный протокол и написали рапорт о применении силы в отношении представителя власти.