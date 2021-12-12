Российские школьницы зверски убили пенсионера ради 10 тысяч рублей

В Хабаровском крае две школьницы 13 и 14 лет до смерти избили 60-летнего соседа, забрали у него деньги и разгромили квартиру. После убийства подростки угрожали убить полицейских и других соседей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Преступление произошло в поселке Сортировка.

Сообщается, что две подруги 14 и 13 лет в полночь выбили дверь и вломились к квартиру пенсионера. Они отняли у него 10 тысяч рублей, начали громить квартиру и избивать пожилого мужчину. Когда он упал, преступницы положили на него дверь и принялись прыгать на ней.

На шум в квартиру пришла соседка. Подростки напали и на нее. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Школьницы избивали жертву около трех часов. Когда на место приехали полицейские, мужчина был еще жив. Он скончался в больнице от повреждения внутренних органов.

Когда малолетних задерживали, они угрожали пустить газ в квартире и убить полицейских и других соседей.