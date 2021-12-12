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35 минут назад

Крестник вора Шакро Молодого сбежал из России

Из России уехал известный «вор в законе» Эдуард Асатрян по прозвищу Осетрина. За коронацией Асатряна стоит негласный лидер курдской диаспоры «законников» в России Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой (судимый по 163 статье УК РФ за вымогательство). По словам источника, знакомого с ситуацией, Осетрина мог оказаться в тюрьме по статье 210.1 УК РФ.

Крестник вора Шакро Молодого сбежал из России
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RUИгорь_Меркулов © URA.RU

«Когда Шакро арестовали, [Осетрина] перешел в атаку на родственников Шакро — Дато, Нодара и Кусо. Этой троице помогал успешно противостоять Осетрине „законник“ Каха. И тогда начались один за другим идти аресты и возбуждаться уголовные дела на недругов Осетрины. Осетрина был заподозрен коллегами по криминальному цеху в тесных контактах со спецслужбами», — приводит информацию telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Таким образом, причиной уголовного преследования стало то, что Осетрина в какой-то момент перестал быть нужен оперативникам, сообщает источник. Тогда и появилась угроза стать обвиняемым по статье 210.1 УК РФ (высшее положение в преступном мире).

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Ранее в суде огласили приговор Сергею Асатряну — криминальному авторитету, известному как «Осетрина Младший» (сын Эдуарда Асатряна). По совокупности преступлений его приговорили к 10 годам лишения свободы. Осетрина-младший не смог оспорить приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии. Апелляционный суд подтвердил его статус и оставил в силе наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Происшествия,Эдуард Асатрян,Сергей Асатрян,Шакро Молодой,
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