Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта

Пассажирский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден изменить курс из-за появления над Черным морем неопознанного воздушного судна, сообщает Telegram-канал Aviaincidents.

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На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Сменить курс пришлось примерно в 50 километрах от берега после появления в небе другого самолета. После инцидента самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. По данным СМИ, изменить курс пришлось еще одному рейсу, следовавшему из Москвы в Сочи.