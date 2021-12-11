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22 минуты назад

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с Ксенией Собчак

Следователи следственной части МВД Сочи завершили расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля, в которой находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с Ксенией Собчак
Фото: СК РФСК РФ

Следствие установило, что авария произошла из-за водителя автомобиля «Мерседес», в которой находилась Собчак. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Водитель признал вину, мужчина находится под домашним арестом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны пять человек.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В октября автомобиль, в котором ехала Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. «Мерседес» выехал во время обгона на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате погибла одна из пассажирок пострадавшей машины.

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