Завершено расследование дела о смертельном ДТП с Ксенией Собчак

Следователи следственной части МВД Сочи завершили расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля, в которой находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Фото: СК РФ СК РФ

Следствие установило, что авария произошла из-за водителя автомобиля «Мерседес», в которой находилась Собчак. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Водитель признал вину, мужчина находится под домашним арестом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны пять человек.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.