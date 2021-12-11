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43 минуты назад

На борту вылетевшего из Москвы в Краснодар самолета произошло ЧП

На борту лайнера МоскваКраснодар произошло ЧП. Во время рейсового полета сработал датчик разгерметизации кабины пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту вылетевшего из Москвы в Краснодар самолета произошло ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что Boeing-737 с пассажирами на борту вылетел из Шереметьево в 06. 34 по московскому времени. Датчик разгерметизации кабины сработал во время набора высоты.

«Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», - сказал собеседник.

Он отметил, что через 1 час 10 минут лайнер благополучно посадили в аэропорту. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура выясняет причины инцидента, начата проверка. Борт отстранили от полетов. Пассажиров отправят в Краснодар резервным рейсом.

Ранее стала известна причина обледенения и экстренной посадки пассажирского самолета Airbus 321, летевшего из Магадана в Новосибирск.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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