На борту вылетевшего из Москвы в Краснодар самолета произошло ЧП

На борту лайнера Москва – Краснодар произошло ЧП. Во время рейсового полета сработал датчик разгерметизации кабины пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Известно, что Boeing-737 с пассажирами на борту вылетел из Шереметьево в 06. 34 по московскому времени. Датчик разгерметизации кабины сработал во время набора высоты.

«Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», - сказал собеседник.

Он отметил, что через 1 час 10 минут лайнер благополучно посадили в аэропорту. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура выясняет причины инцидента, начата проверка. Борт отстранили от полетов. Пассажиров отправят в Краснодар резервным рейсом.