В Петербурге приезжий облил кислотой молодую пару

Уроженец Твери облил кислотой пару влюбленных в центре Петербурга. ЧП произошло накануне около 18:30, передает Konkretno.ru.

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Восемнадцатилетний петербуржец и его девушка, шестнадцатилетняя жительница Ломоносовского района, шли по набережной канала Грибоедова. Около дома №86 к ним подбежал неизвестный и облил кислотой.

Девушку доставили в Детскую больницу №1. Медики обнаружили у нее химические ожоги лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 3-й степени, ожог роговиц и коньюктивы. Ее ввели в медикаментозный сон.

Парень пострадал меньше: его отвезли в НИИ скорой помощи им. Джпанелидзе с ожогом лба и правой руки.