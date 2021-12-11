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1 час назад

В Петербурге приезжий облил кислотой молодую пару

Уроженец Твери облил кислотой пару влюбленных в центре Петербурга. ЧП произошло накануне около 18:30, передает Konkretno.ru.

В Петербурге приезжий облил кислотой молодую пару
Фото: ТАССТАСС

Восемнадцатилетний петербуржец и его девушка, шестнадцатилетняя жительница Ломоносовского района, шли по набережной канала Грибоедова. Около дома №86 к ним подбежал неизвестный и облил кислотой.

Девушку доставили в Детскую больницу №1. Медики обнаружили у нее химические ожоги лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 3-й степени, ожог роговиц и коньюктивы. Ее ввели в медикаментозный сон.

Парень пострадал меньше: его отвезли в НИИ скорой помощи им. Джпанелидзе с ожогом лба и правой руки.

Подозреваемого задержали в тот же день, около 23 часов у дома № 4 на Московском проспекте. Им оказался 24-летний Данила К. Известно, что он официально не работает, приехал в Петербург из Твери. Решается вопрос возбуждении уголовного дела. Мотив преступления пока не ясен.

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