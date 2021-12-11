Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Москве

Mash: на самолете рейса Москва-Краснодар упало давление и понизился уровень кислорода.
Через полчаса после вылета, примерно в 7:00 по московскому времени, экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Краснодар, сообщил, что в кабине пилотов упало давление и понизился уровень кислорода. После этого было принято решение об экстренной посадке. Такие подробности произошедшего стали известны Telegram-каналу Kub Mash.
Кроме того, по словам пассажиров, на места A, B и С не работали кислородные маски — они не выпали при проблемах с герметизацией.