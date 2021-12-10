Мигранты подрались с коммунальщиками из-за ларька с шаурмой

В Киеве на улице Пасхалина владельцы ларька с шаурмой напали на сотрудников «Киевблагоустройство», когда те демонтировали их киоск. Мигранты порезали колеса спецтехники и напали на коммунальщиков с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Инцидент произошел на территории возле станции Дарницкий. Коммунальщикам была поставлена задача по ликвидации стихийного рынка вблизи метро. Всего в тот день сотрудники «Киевблагостройство» демонтировали 12 точек незаконной торговли.

В сообщении пресс-службы отмечается, что владельцам киоска «восточной наружности» с шаурмой присылали предписание с требованием убрать торговую точку собственными силами, но они проигнорировали его. В результате во время работ по демонтажу точки, ее владельцы решили устроить бунт, порезав колеса спецтехники. Также один из них достал во время потасовки нож. В результате инцидента никто не пострадал.