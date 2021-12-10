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6 минут назад

Экс-агент ЦРУ выиграл в суде с российской колонией

Завербованный ЦРУ и впоследствии осужденный за шпионаж бывший подмосковный полицейский Евгений Чистов отсудил у колонии, в которой сидит, 20 тысяч рублей, пишет телеграм-канал Mash.

Экс-агент ЦРУ выиграл в суде с российской колонией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший сотрудник подмосковной полиции Евгений Чистов в 2015 году получил 13 лет в колонии строгого режима за шпионаж в пользу ЦРУ. Он отбывает наказание в ИК-11 города Бор Нижегородской области.

Недавно начальник колонии решил, что Чистов плохо застелил койку — по его мнению, до стены должно оставаться 20 см. Чистова поместили на 10 дней в штрафной изолятор. Но заключенный в суде доказал, что правила заправки кровати устанавливает региональный ФСИН, а не местное начальство, взыскав с колонии 20 тысяч рублей.

Происшествия,Евгений Чистов,ФСИН,ЦРУ,
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