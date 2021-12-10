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1 час назад

На Украине избили музыкантов за русскоязычные песни

Украинские «активисты» во Львове избили музыкантов, исполняющих русскоязычные песни. Об этом сообщает «24 канал».

На Украине избили музыкантов за русскоязычные песни
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, что группа молодых людей продолжала избивать музыкантов, даже когда они падали на землю.

Кроме того, нападавшие разбили инструменты и технику. Затем они побежали за музыкантами, но мимо проехал патрульный автомобиль, и «активисты» бросились врассыпную.

По словам «активистов», музыканты «снимали провокационное видео для российского ютюб-канала "Вписка"».

Информацию об инциденте подтвердили в полиции Львова. Пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская заявила, что с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего патрульная служба вызвала на место происшествия следственно-оперативную группу.

Участники съемок считают, что нападение было спланированной провокацией. По словам жены одного из пострадавших, сначала музыканты пели на английском языке, а когда зазвучали песни на русском, в атаку сразу бросились 10-15 человек со скрытыми под балаклавами лицами.

«Били ногами по всему телу, и большинство ударов были направлены в голову. На мужа напали 3 человека, он стал основной мишенью. Стоит добавить, что повреждена дорогостоящая техника на очень большую сумму», - рассказала жена пострадавшего.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Происшествия,Светлана Добровольская,
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