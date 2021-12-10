На Украине избили музыкантов за русскоязычные песни

Украинские «активисты» во Львове избили музыкантов, исполняющих русскоязычные песни. Об этом сообщает «24 канал».

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На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, что группа молодых людей продолжала избивать музыкантов, даже когда они падали на землю.

Кроме того, нападавшие разбили инструменты и технику. Затем они побежали за музыкантами, но мимо проехал патрульный автомобиль, и «активисты» бросились врассыпную.

По словам «активистов», музыканты «снимали провокационное видео для российского ютюб-канала "Вписка"».

Информацию об инциденте подтвердили в полиции Львова. Пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская заявила, что с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего патрульная служба вызвала на место происшествия следственно-оперативную группу.

Участники съемок считают, что нападение было спланированной провокацией. По словам жены одного из пострадавших, сначала музыканты пели на английском языке, а когда зазвучали песни на русском, в атаку сразу бросились 10-15 человек со скрытыми под балаклавами лицами.

«Били ногами по всему телу, и большинство ударов были направлены в голову. На мужа напали 3 человека, он стал основной мишенью. Стоит добавить, что повреждена дорогостоящая техника на очень большую сумму», - рассказала жена пострадавшего.