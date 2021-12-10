Сбежавший от полицейских в Петербурге боец ММА сменил внешность

Боец ММА Бунед Тухтаев, подравшийся с полицейским и сбежавший из отдела в Красногвардейском районе Петербурга, сменил внешность, пишет «Фонтанка».

Фото: PIXABAY.COM PIXABAY.COM

После побега из отдела полиции, Тухтаев зашел к друзьям, переобулся там в новые кроссовки и побрился. В это время борца снял на видео один из его знакомых. Полицейские уже побывали в этой квартире и о новом облике Тухтаева знают.