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11 минут назад

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Минобороны

В Москве задержан ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Минобороны
Фото: ТАССТАСС

Лопатина задержали военные следователи. В настоящее время с ним проводятся оперативно-следственные действия. Лопатину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статьей предусмотрено до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

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Ходатайство следствия об избрании ареста Лопатину уже поступило в Басманный суд Москвы, его рассмотрят в ближайшее время.

Происшествия,Александр Лопатин,Министерство обороны,МВД,ИТАР-ТАСС,
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