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22 минуты назад

Россиянин разгромил магазин после замечания продавцов

В Чебоксарах пьяный мужчина разнёс полмагазина, чтобы больше никогда не связываться с алкоголем, пишет Телеграм-канал Mash.

Продавцы магазина на улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах сделали замечание нетрезвостей мужчине. В ответ он открыл первую попавшуюся бутылку, сделал пару глотков, а затем бросил её на пол, чтобы "больше никогда не связываться с алкоголем". После этого разнёс ещё полмагазина.

Мужчину задержали. Им оказался 37-летний местный житель. Всего он разбил 275 бутылок на сумму 225 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

Происшествия,Видео,
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