Россиянин разгромил магазин после замечания продавцов

В Чебоксарах пьяный мужчина разнёс полмагазина, чтобы больше никогда не связываться с алкоголем, пишет Телеграм-канал Mash.

Продавцы магазина на улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах сделали замечание нетрезвостей мужчине. В ответ он открыл первую попавшуюся бутылку, сделал пару глотков, а затем бросил её на пол, чтобы "больше никогда не связываться с алкоголем". После этого разнёс ещё полмагазина.