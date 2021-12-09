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43 минуты назад

Стрелка в МФЦ отправили под арест

Сергей Глазова, который расстрелял людей в московском МФЦ, отправили под арест на два месяца. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Стрелка в МФЦ отправили под арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глазов обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

При этом жертв нападения могло быть гораздо больше, так как у Глазова оставалось два десятка патронов, но пистолет заклинило, и стрелка смогли обезвредить, пишет газета со ссылкой на материалы следствия.

На допросе Глазов заявил, что переделал охолощенный пистолет в боевой, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

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