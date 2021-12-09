Москвичи попытались разрешить дорожный конфликт на ножах

В Москве два водителя попытались разрешить дорожный конфликт при помощи ножей. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовал канал «Москва 24», автомобилист и таксист стояли на проезжей части на 3-ей Фрунзенской улице, держали в руках оружие и ругались между собой.

Фото: EPA EPA

Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта и чем он закончился. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее в Москве водитель такси в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой у ТРЦ «Каширская плаза» ударил девушку дверцей машины, схватил за волосы и толкнул в лужу на проезжей части.