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1 час назад

Москвичи попытались разрешить дорожный конфликт на ножах

В Москве два водителя попытались разрешить дорожный конфликт при помощи ножей. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовал канал «Москва 24», автомобилист и таксист стояли на проезжей части на 3-ей Фрунзенской улице, держали в руках оружие и ругались между собой.

Москвичи попытались разрешить дорожный конфликт на ножах
Фото: EPAEPA

Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта и чем он закончился. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее в Москве водитель такси в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой у ТРЦ «Каширская плаза» ударил девушку дверцей машины, схватил за волосы и толкнул в лужу на проезжей части.

После этого девушка поднялась, отбежала от машины, но водитель не успокаивался, крича ей в след: «Еще хочешь?». При этом обе стороны конфликта использовали ненормативную лексику.

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