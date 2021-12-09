26 выстрелов: экс-чиновник арестован по делу об убийстве

Адвокат Калинов: Кулибабе грозит пожизненное заключение по делу о двойном убийстве

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Полиция арестовала экс-главу Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга и бывшего помощника президента Олимпийского комитета России (ОКР) Владимира Кулибабу по подозрению в организации двойного убийства. Сам Кулибаба назвал все обвинения «вопиющей ложью». Ранее бывшего спортивного чиновника уже подозревали в организации другого убийства, но он был признан невиновным. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что на этот раз Кулибабе может грозить пожизненное заключение.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил Кулибабу под стражу до 6 февраля 2022 года. Благодаря вскрывшимся недавно сведениям следствие пришло к выводу, что в августе 1993 года экс-глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга якобы организовал убийство криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и его телохранителя Кирилла Угольникова, который являлся одновременно командиром патрульно-постовой службы милиции Кировского РУВД.

Сам же Кулибаба, по информации «Лайфа», тоже вращался в криминальном мире в тот период и являлся начальником службы безопасности петербургского авторитета Кости Могилы, на которого якобы покушался Кувалда. Предполагалось, что Кулибаба будто бы решил организовать убийство Кувалды, чтобы защитить своего босса.

По данным следствия, бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга нанял киллеров Аристова и Владимира Карпинского, вручил им автоматы АК-74-У, а также договорился с водителем Анатолием Мотылем, который должен был доставить убийц к месту преступления, а затем помочь им скрыться.

«Следствие полагает, что не позднее 22 часов 38 минут 16 августа 1993 года года у Кулибабы возник преступный умысел на совершение убийства при отягчающих обстоятельствах С. и У. в связи с личными неприязненными отношениями. Во дворе дома 16 по ул. Фрунзе Аристов произвел не менее десяти выстрелов в С., а Карпинский произвел не менее 16 выстрелов в У.», — говорится в заявлении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что срок давности по этому делу должен был давно истечь, однако подчеркнул, что есть одна причина, по которой дело могло быть снова открыто.

«Следует отметить, что прошло порядка 30 лет. Вообще в соответствии со статьей 78 УК РФ, срок давности по делу об убийстве составляет 15 лет.



Конечно, почти 30 лет — это слишком долгий срок. Но, возможно, данное уголовное дело, которое было возбуждено в 1993 году, приостанавливалось по каким-либо основаниям. Только в этом может быть причина столь долгого срока», — сказал адвокат.

Также Калинов предположил, какое наказание может грозить Кулибабе, если его все-таки осудят.

«В настоящее время наказание за убийство (статья 105 УК РФ) исчисляется сроком от шести до 15 лет лишения свободы. Но если Владимир Кулибаба будет признан виновным в совершении преступления, то он будет нести ответственность по Уголовному кодексу, действовавшему на 1993 год, а не по нынешнему, который действует с 1996 года, — таковы нормы закона.

Раз он обвиняется по 102-й статье прежнего Уголовного кодекса, то речь идет об убийстве при отягчающих обстоятельствах — например, совершенном лицом с использованием служебного положения, либо двумя и более лицами, либо из корыстных побуждений, либо с целью скрыть другое преступление.

Согласно прежнему кодексу, наказание по статье 102 было от восьми до 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь.

Как вид наказания смертная казнь имеется в УК РФ даже сейчас, но в связи со вступлением России в Совет Европы на нее наложен мораторий, и она не применяется. Соответственно, ему может грозить до 15 лет, а альтернатива смертной казни — пожизненное лишение свободы.

Если Владимира Кулибабу арестовали, то у следствия есть достаточно оснований полагать, что именно он совершил преступление.

Просто так арестовать человека нельзя, должны быть свидетели, которые указали на Владимира Кулибабу как на лицо, совершившее преступление», — заключил Калинов.

В заявлении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга приводится описание заседания суда, на котором Кулибабе, Карпинскому и Мотылю была избрана мера пресечения — арест до 6 февраля 2022 года.

В частности, подробно рассказывается о поведении адвокатов Кулибабы Кравцова и Кощеева: они зачитали присутствующим Конституцию и решения Европейского суда по правам человека, «обиделись» на слова следователя, который выразил им благодарность за «прекрасную лекцию», отметили, что этими замечаниями нарушается «святое право на защиту», а также «жаловались суду, что сильно замерзли у ГУ МВД на Жукова, пока ждали допуска к подзащитному». Судья сделал Кощееву замечание за повышение голоса и перебивание участников процесса.

В пресс-релизе приводятся слова Кулибабы: «Тут не липа. Кусты смородины! Все — вопиющая ложь!». «Нет же надписи на асфальте кровью «Меня убил Кулибаба», — заключил один из его адвокатов.

По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в ходе заседания сторона защиты просила вообще не избирать никакую меру пресечения, а затем снизила свои требования до домашнего ареста, залога в 1,5 млн рублей или запрета определенных действий. Однако суд все же постановил отправить Кулибабу, Мотыля и Карпинского в СИЗО. Все трое не признали вину.

Как утверждает «Лайф», Кулибаба сейчас является председателем Федерации профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма Республики Молдова, а также занимается восстановлением православных храмов.

Ранее его уже обвиняли в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, совершенного в 2008 году. Следствие считало, что Кулибаба якобы нанял киллера, который подошел к машине жертвы, попросил открыть окно, а затем несколько раз выстрелил в упор из пистолета с глушителем.

Убийца был задержан сразу — им оказался призер чемпионатов СССР и мастер спорта международного класса по горным лыжам Александр Дружинин. Он заявил, что заказчиком якобы был Кулибаба. Показания против Кулибабы дал и его бывший помощник и охранник Олег Гырзин, который пошел на сделку с правоохранительными органами.

Однако следствие, судя по всему, не нашло достаточно убедительных доказательств, и присяжные признали экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга невиновным.

В самой федерации также поддержали своего экс-руководителя и заявили, что он «не имеет никакого отношения к инкриминируемому ему преступлению и зарекомендовал себя отличным руководителем, прекрасным тренером, примерным семьянином, щедрым благотворителем и глубоко верующим прихожанином».