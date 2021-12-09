Актера заподозрили в убийстве экс-замминистра в Москве

Близкого друга актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина Глеба Нейжмака-Иорданского подозревают в жестоком избиении экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Как сообщает «МК», родственники требуют привлечь его к уголовной ответственности.

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По информации издания, конфликт между 31-летним Нейжмаком-Иорданским и 69-летним Тропко произошел 7 декабря возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова. Утром в день происшествия Нейжмак подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Экс-замминистра, который является старшим по подъезду, попросил убрать камень и объяснил, что из-за этого она может сломаться, а ранее всем подъездом жильцы несколько раз скидывались на починку.

В ответ на замечание мужчина пообещал пенсионеру с ним расправиться. Вечером того же дня Тропко вышел на улицу, где на него набросились и стали избивать.

В результате с травмами головы и переломом глазницы пенсионера госпитализировали. Он скончался 7 декабря в больнице. Возмущенные ситуацией родные написали заявление в полицию. Место события попало в обзор видеокамер, поэтому опознать злоумышленника не составило труда.