Полковник из Ставрополья оформлял имущество на третьих лиц

У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", обнаружили еще недвижимость, оформленную на третьих лиц. Об этом рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.
"Помимо популярного в народе особняка, нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", — пояснил он.
По словам Краснова, у некоторых подчиненных Сафонова, которые проходят по делу, также были найдены активы на сотни миллионов рублей.
Согласно источнику РИА Новости в правоохранительных органах, иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, однако первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин уже подписал его.
Напомним, начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов дела задержали в конце июля. Они обвиняются в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей.