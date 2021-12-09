Суд арестовал совладельца «Рив Гош»

Суд арестовал совладельца сети «Рив Гош» и интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

8 декабря Мейера и его супругу, которая также является его деловым партнером, задержали в Санкт-Петербурге.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что Мейеру вменяют два эпизода мошенничества на общую сумму почти в 2,5 млрд рублей.

По данным агентства, жена Мейера также является обвиняемой, ее следствие попросило отправить под домашний арест.

«Коммерсант» писал, что следователи заподозрили Мейера в хищении 1,3 млрд рублей у Сбербанка, которые «Юлмарт» брал в качестве кредита.