ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео из банка в городе Ачинске, где были похищены 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. В хищении крупной суммы денежных средств подозревается работник кредитного учреждения.

На кадрах видно, как кассир открывает сейф и достает оттуда две коробки. Предположительно, под коробкой находится коробка с деньгами.

Женщину разыскивает полиция. Известно, что в день ее исчезновения от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери.