ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео из банка в городе Ачинске, где были похищены 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. В хищении крупной суммы денежных средств подозревается работник кредитного учреждения.
На кадрах видно, как кассир открывает сейф и достает оттуда две коробки. Предположительно, под коробкой находится коробка с деньгами.
Женщину разыскивает полиция. Известно, что в день ее исчезновения от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».