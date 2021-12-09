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28 минут назад

Момент кражи 22 млн рублей кассиром из банка попал на видео

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео из банка в городе Ачинске, где были похищены 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. В хищении крупной суммы денежных средств подозревается работник кредитного учреждения.

На кадрах видно, как кассир открывает сейф и достает оттуда две коробки. Предположительно, под коробкой находится коробка с деньгами.

Женщину разыскивает полиция. Известно, что в день ее исчезновения от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,
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