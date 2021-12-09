В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
1 час назад

Замок XIII века загорелся под Калининградом

Пожар произошел в замке «Вальдау» XIII века постройки, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета», — сообщили в ведомстве.

Замок «Вальдау» — старинный прусский замок Тевтонского ордена, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. До переименования поселка он также назывался Вальдау.

В 2007 году власти регионе присвоили постройке статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда же его признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли.

Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.

Сам объект входит в тройку наиболее сохранившихся замков Калининградской области — наряду с замками «Тапиау» в Гвардейске и «Георгенбург» возле Черняховска.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители