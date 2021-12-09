Замок XIII века загорелся под Калининградом

Пожар произошел в замке «Вальдау» XIII века постройки, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета», — сообщили в ведомстве.

Замок «Вальдау» — старинный прусский замок Тевтонского ордена, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. До переименования поселка он также назывался Вальдау.

В 2007 году власти регионе присвоили постройке статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда же его признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли.

Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.