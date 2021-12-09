Замок XIII века загорелся под Калининградом

Пожар произошел в замке «Вальдау» XIII века постройки, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета», — сообщили в ведомстве.
Замок «Вальдау» — старинный прусский замок Тевтонского ордена, который расположен в поселке Низовье Калининградской области. До переименования поселка он также назывался Вальдау.
В 2007 году власти регионе присвоили постройке статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда же его признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли.
Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.
Сам объект входит в тройку наиболее сохранившихся замков Калининградской области — наряду с замками «Тапиау» в Гвардейске и «Георгенбург» возле Черняховска.