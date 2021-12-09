Застреливший двух человек в МФЦ Москвы Сергей Глазов заявил на допросе, что переделал охолощенный пистолет в боевой, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Об этом пишет «Коммерсант».

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

По данным следователей, Сергей Глазов приехал на велосипеде Stels в МФЦ, расположенный на первом этаже дома №10 по 1-й Новокузьминской улице, около 15.15 7 декабря.

Зайдя в помещение, он подошел к Владимиру Шеменову и попросил выдать ему талончик на получение паспорта. После того, как сотрудник МФЦ попросил Глазова надеть маску, тот прыснул ему в лицо из газового баллончика, а затем достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Затем мужчина смертельно ранил охранника центра Алексея Рузлева и начал стрелять по посетителям.

При этом жертв нападения могло быть гораздо больше, так как у Глазова оставалось два десятка патронов, но пистолет заклинило, и стрелка смогли обезвредить, пишет газета со ссылкой на материалы следствия.

На допросе Сергей Глазов признал свою вину, заявил, что переделал пистолет в боевой, чтобы защититься от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Он также рассказал, что в людей стрелял, так как они «верят в коронавирусную инфекцию».