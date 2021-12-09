Россиянин взорвал гранату из-за семейной ссоры

"В полицию поступило сообщение о семейном скандале в одном из населенных пунктов. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. <…> Гражданин, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - говорится в сообщении.