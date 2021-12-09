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1 час назад

Российская пенсионерка подожгла себя рядом с больницей

64-летняя пенсионерка подожгла себя напротив здания больницы на проспекте Октября в Уфе. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, очевидец быстро потушил пламя огнетушителем и позвонил спасателям.

Российская пенсионерка подожгла себя возле больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу № 18 с ожогами второй степени. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, что в начале ноября двое заключенных колонии строгого режима № 14 в Новочеркасске забрались на крышу здания и подожгли себя. Как выяснилось, подобным поступком осужденные проявили свое нежелание подчиняться требованиям администрации колонии и переходить в другой отряд.

В результате инцидента арестанты получили незначительные ожоги, госпитализация мужчинам не потребовалась. Отмечается, что оба мужчины состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству. По факту произошедшего проводится проверка.

Происшествия,ФСИН,
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