Бьющий из-под земли ток убил собаку в Москве

Во дворе московского ЖК «Водный» бьющий из-под земли ток убил добермана одной из жительниц новостройки. Предполагаемой причиной гибели собаки назвали плохо изолированные провода для уличного освещения, передает «Подъем».

Фото: Telegram-канал «Подъем» Telegram-канал «Подъем»

По словам проживающих в доме москвичей, в ЖК долгое время не работали фонари, и недавно работники начали проводить тестовые включения. Скорее всего, животное ударило током во время прогулки. На проблему пожаловались и другие владельцы собак, которые заметили, что на одном из участков рядом с домом питомцы начинали странно себя вести и истошно кричать.

Жители решили измерить напряжение тока на участке — оно достигало 60 вольт при выключенных фонарях. Однако электрики из управляющей компании отрицают наличие утечки тока и уверяют, что собака умерла от отравления. Москвичам пришлось написать жалобы коммунальщикам, в мэрию, МЧС и прокуратуру. Труп животного сдали на экспертизу.