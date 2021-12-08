Убийцы вора в законе Япончика получат по 16 и 17 лет колонии

Представитель прокуратуры в ходе судебных прений попросил приговорить фигурантов дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как вор в законе Япончик, к 16 и 17 годам колонии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Голышев.

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«В ходе прений гособвинитель попросил назначить моему подзащитному (Джамбуле Джанашии) 16 лет лишения свободы», — рассказал он .

Для второго подсудимого Муртази Шадании гособвинение запросило 17 лет колонии, добавил защитник.

Шадания и Данашия обвиняются в в наблюдении и слежке за погибшим, изучении его образа жизни и маршрутов передвижения. Кроме того они приобрели снайперскую винтовку и патроны для убийства авторитета и автомобиль, необходимый для осуществления их замыслов.

Ранее суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении обоих фигурантов.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.