В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
32 минуты назад

«Все были бы мертвы»: раскрыты детали задержания стрелка в МФЦ

Актер Илья Артамонов рассказал, что бросился на помощь полицейскому и помог задержать расстрелявшего людей в МФЦ Сергея Глазова. Об этом сообщает телеканал «360».

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев.

По словам очевидца произошедшего, 24-летнего актера Ильи Артамонова, когда он находился в здании МФЦ, сработала сигнализация. Люди медленно и спокойно пошли к выходу, а затем раздались выстрелы и послышался женский крик.

Следствие усомнилось в адекватности открывшего стрельбу в МФЦ

Идя ко входу, актер пересекся с двумя уборщицами, которые кричали про бомбу, и увидел женщину, державшуюся за окровавленную руку.

«Если бы пистолет не заклинил, мы бы все были мертвы, жертв было бы гораздо больше», - уверен он.

На выходе он увидел Домолаева, боровшегося с мужчиной в капюшоне, который пытался сесть на велосипед.

«У меня секунда была душевных метаний, когда я думал либо бежать, либо наброситься на мужчину. Решил наброситься — вдруг вытащит пистолет? Со мной бросились человека два», - вспомнил актер.

Стрелка заломали, при этом он кричал, что схватившие его – «нелюди, которые маски заставляют надевать», рассказал Илья Артамонов.

Происшествия,Видео,Илья Артамонов,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители