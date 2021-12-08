Актер Илья Артамонов рассказал, что бросился на помощь полицейскому и помог задержать расстрелявшего людей в МФЦ Сергея Глазова. Об этом сообщает телеканал «360».

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев.

По словам очевидца произошедшего, 24-летнего актера Ильи Артамонова, когда он находился в здании МФЦ, сработала сигнализация. Люди медленно и спокойно пошли к выходу, а затем раздались выстрелы и послышался женский крик.

Идя ко входу, актер пересекся с двумя уборщицами, которые кричали про бомбу, и увидел женщину, державшуюся за окровавленную руку.

«Если бы пистолет не заклинил, мы бы все были мертвы, жертв было бы гораздо больше», - уверен он.

На выходе он увидел Домолаева, боровшегося с мужчиной в капюшоне, который пытался сесть на велосипед.

«У меня секунда была душевных метаний, когда я думал либо бежать, либо наброситься на мужчину. Решил наброситься — вдруг вытащит пистолет? Со мной бросились человека два», - вспомнил актер.