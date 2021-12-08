Появилось видео допроса насильника, чья жертва выпрыгнула из окна

В Москве задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании, покушении на убийство и незаконном удержании двух женщин. Кадры с допросом злоумышленника публикует Следственный комитет России .

Как было установлено, 7 декабря 2021 года подозреваемый применил избил и изнасиловал девушку. Спасаясь от нападавшего, жертва выпрыгнула в окно с четвертого этажа. Тогда мужчина схватил колюще-режущий предмет, спустился вниз и нанес сбежавшей множественные ножевые ранения. От преследователя девушки спасли очевидцы, они вызвали скорую помощь, а злоумышленник успел скрыться с места преступления.