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59 минут назад

Напавшего на пассажиров самолета дебошира сняли на видео

В самолете, следовавшем из Магадана в Новосибирск, неадекватный мужчина напал на пассажиров. Инцидент сняли на камеру очевидцы, запись публикует Telegram-канал BAZA. На опубликованных кадрах видно, как путешественник вскакивает со своего кресла и кидается на впереди сидящих людей.

Как уточняет канал, причиной агрессивного поведения могли стать запрещенные наркотические вещества, которые, вполне возможно, употребил дебошир во время полета в попытке справиться с аэрофобией. Другим пассажирам пришлось скрутить хулигана и держать до прихода полиции после приземления.

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