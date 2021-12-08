Напавшего на пассажиров самолета дебошира сняли на видео

В самолете, следовавшем из Магадана в Новосибирск, неадекватный мужчина напал на пассажиров. Инцидент сняли на камеру очевидцы, запись публикует Telegram-канал BAZA. На опубликованных кадрах видно, как путешественник вскакивает со своего кресла и кидается на впереди сидящих людей.