Владельца «Рив Гоша» задержали в Петербурге

Владелец «Рив Гош» и совладелец разорившегося интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным издания, Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых.

«По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», - отмечается в статье.

Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса.

Первым фигурантом уголовного дела о хищениях в 2017 году стал еще один совладелец компании Дмитрий Костыгин. Дело в отношении него позднее было переквалифицировано на менее тяжкую статью - «причинение ущерба без признаков хищения», однако прокуратура впоследствии отменила это решение.

«Юлмарт» находится в состоянии затяжного конфликта между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Сейчас крупнейший в России интернет-ритейлер фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.