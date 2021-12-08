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39 минут назад

Владельца «Рив Гоша» задержали за мошенничество

Владелец «Рив Гош» и совладелец разорившегося интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Владельца «Рив Гоша» задержали в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых.

«По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», - отмечается в статье.

Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса.

Первым фигурантом уголовного дела о хищениях в 2017 году стал еще один совладелец компании Дмитрий Костыгин. Дело в отношении него позднее было переквалифицировано на менее тяжкую статью - «причинение ущерба без признаков хищения», однако прокуратура впоследствии отменила это решение.

«Юлмарт» находится в состоянии затяжного конфликта между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Сейчас крупнейший в России интернет-ритейлер фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.

Бизнесмена арестовали за гнилые рубашки у полицейских

Ранее Австрия объявила о выдаче России бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо. Экс-начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта в 2017 году был признан виновным в хищении средств, предназначавшихся на реставрацию культурных объектов. Он отбыл наказание еще под стражей. Позже Мазо покинул Россию, а еще позже стал фигурантом другого уголовного дела — о хищении денег, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Он был арестован в Австрии.

Происшествия,Борис Мазо,Михаил Васинкевич,Дмитрий Костыгин,Эрмитаж,Минкультуры,Генпрокуратура РФ,Сбербанк России,
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