Снос гаражей под Петербургом закончился стрельбой

Санкционированный администрацией, но несогласованный с хозяевами демонтаж гаражей во Всеволожском районе Ленобласти не обошелся без эксцессов. Спор владельцев гаражных боксов и бригады прервали выстрелами, сообщает «Фонтанка».

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В Янино 8 декабря спецтехника работала на Кольцевой улице, 8. Туда же пришли владельцы боксов, однако происходящим оказались недовольны не только они.

По предварительной информации, между гаражниками и техникой появился темноглазый и темноволосый мужчина, который несколько раз выстрелил в сторону людей.

Позднее выяснилось, что стрелок является жителем Выборгского района Петербурга. Его разоружили полицейские и доставили для разбирательства в 128 отдел во Всеволожске. Мотивы действий и подробности инцидента не уточняются.