Снос гаражей под Петербургом закончился стрельбой

Санкционированный администрацией, но несогласованный с хозяевами демонтаж гаражей во Всеволожском районе Ленобласти не обошелся без эксцессов. Спор владельцев гаражных боксов и бригады прервали выстрелами, сообщает «Фонтанка».
В Янино 8 декабря спецтехника работала на Кольцевой улице, 8. Туда же пришли владельцы боксов, однако происходящим оказались недовольны не только они.
По предварительной информации, между гаражниками и техникой появился темноглазый и темноволосый мужчина, который несколько раз выстрелил в сторону людей.
Позднее выяснилось, что стрелок является жителем Выборгского района Петербурга. Его разоружили полицейские и доставили для разбирательства в 128 отдел во Всеволожске. Мотивы действий и подробности инцидента не уточняются.
Напомним, сносить спорные гаражи в Янино начали в октябре, администрация Заневского поселения планирует избавиться от боксов до конца года. Демонтаж проводят по решению властей в досудебном порядке, подрядчиком стала компания «Три богатыря». Фирма, которая ранее работала на объекте, не справилась с задачей. Одной из причин потери контракта бывший подрядчик называл в том числе активное сопротивление жителей. Сообщается, что в ГК «Янино» на сегодняшний день снесены 10–12 боксов, в ГК «Военный городок» — около 20.