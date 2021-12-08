Арендатор вывез ценности из московской квартиры академика Шило

Арендатор московской квартиры академика-геолога Николая Шило вывез все имущество из дома в Магадан под предлогом ремонта. Как сообщает МК, из жилища на улице Серафимовича, которое сдали вместе с ценными вещами, вынесли мебель, статуи, картины и прочий раритет.

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Как рассказали родственники академика, в ноябре 2020 года арендатор предложил сделать в квартире косметический ремонт. Родные ученого согласились и имущество вывезли на склад для временного хранения. Однако, на днях жилец заявил, что раритетные вещи переправили некоему третьему лицу в Магадан.

Родные Шило обратились в полицию с просьбой найти его имущество — они опасаются, что ценные вещи могли продать, и вернуть их выйдет лишь с помощью правоохранителей.