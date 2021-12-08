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13 минут назад

РЕН ТВ: военные проверяют обстоятельства смерти солдата в Московской области

В поселке НИИ Радио Одинцовского района Подмосковья было обнаружено тело 19-летнего военнослужащего, об этом сообщил РЕН ТВ. Отмечается, что уроженец Черкесска состоял на контрактной службе в Таманской дивизии.

Тело 19-летнего солдата обнаружили в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

В командовании Западного военного округа сообщили, по факту смерти солдата началась проверка.

"Прибывшая по вызову бригада неотложной медицинской помощи констатировала смерть. По предварительным данным смерть наступила в результате сердечной недостаточности", — отметили в командовании.

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Ранее заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин заявил, что в России были повышены требования к здоровью призывников.

Происшествия,Виталий Черкашин,Министерство обороны,РЕН ТВ,
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