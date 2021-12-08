Тело 19-летнего солдата обнаружили в Подмосковье

В поселке НИИ Радио Одинцовского района Подмосковья было обнаружено тело 19-летнего военнослужащего, об этом сообщил РЕН ТВ. Отмечается, что уроженец Черкесска состоял на контрактной службе в Таманской дивизии.
В командовании Западного военного округа сообщили, по факту смерти солдата началась проверка.
"Прибывшая по вызову бригада неотложной медицинской помощи констатировала смерть. По предварительным данным смерть наступила в результате сердечной недостаточности", — отметили в командовании.
Ранее заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин заявил, что в России были повышены требования к здоровью призывников.