Жертв стрельбы в МФЦ могло быть больше

Во время стрельбы в московском МФЦ у Сергея Глазова заклинило оружие, если бы этого не произошло, то жертв могло быть больше. Об этом РЕН ТВ заявил источник, знакомый с ситуацией.

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45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

В МФЦ Глазов приехал для того, чтобы заменить паспорт после достижения им 45-летнего возраста. При этом у мужчины начался конфликт с сотрудниками МФЦ из-за просьбы надеть маску. В результате он сначала распылил газовый баллончик в лицо охраннику, а затем достал пистолет и начал стрелять.

По словам источника, в процессе стрельбы у Глазова заклинило оружие.

«Жертв и раненых могло быть больше», - уверен осведомленный источник.

На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов нашли пистолет ISSCM22 Austria, почти 30 патронов, два фрагмента пули, пять стрелянных гильз, три газовых баллончика, сумку с вещами, велосипед, деньги, отмечает издание.