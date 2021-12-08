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46 минут назад

Появилось видео с места тарана пьяным водителем АЗС в Волгограде

В Волгограде нетрезвый водитель протаранил автозаправку. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео с места происшествия. По предварительным данным, мужчина намеренно въехал в АЗС после того, как получил отказ от работницы станции.

Судя по опубликованным кадрам, к моменту приезда полицейский автодебошир мирно спал в своей машине. Тем не менее правоохранители доставили водителя в отдел полиции, где в отношении него были составлены протоколы за отказ от медосвидетельствования и управления транспортным средством без прав. Также решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела за умышленное повреждение имущества.

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