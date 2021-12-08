Восстановлена картина стрельбы в МФЦ Москвы

Полицейские восстановили примерную картину стрельбы в московском МФЦ: по их данным, нападавший при входе застрелил администратора, а затем убил охранника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Стрельбу в МФЦ «Рязанский» открыли 7 декабря. Ее жертвами стали два человека, еще трое были ранены, включая десятилетнюю девочку.

Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании МФЦ. Услышав стрельбу и вой сирены (сотрудники МФЦ включили сигнализацию), он выбежал в коридор, увидел нападавшего и обезвредил его.

СМИ писали, что задержанный оказался 45-летним Сергеем Глазовым.

«Глазов зашел в МФЦ, он сразу выстрелил в администратора, убив его одним выстрелом в голову. Затем он стал стрелять в охранника», - заявил источник агентства.

После этого, по его словам, Глазов пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей МФЦ. Затем у него заклинило оружие и его смог обезвредить полицейский.