Мать избила годовалую дочь в Казани и сняла это на видео

«Папа думает, что ты подопытный кролик и можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать как маму, можно?» - приговаривает мать во время издевательства над девочкой.

Какой конфликт между мужем и женой привел к таким последствиям - неизвестно. Сообщается, что видео было снято еще 1 декабря. Сейчас ребенок в больнице, о ее состоянии ничего не известно. Заявление в полицию написала бабушка девочки. Она же и отвезла малышку под присмотр врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.