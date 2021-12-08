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1 час назад

Мать избила годовалую дочь в Казани и сняла это на видео

Женщина избила свою годовалую дочь после конфликта с мужем. Инцидент произошел в Казани. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как 31-летняя женщина женщина кричит на малышку, пинает и бьет ее. Раздетый ребенок истошно плачет.

«Папа думает, что ты подопытный кролик и можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать как маму, можно?» - приговаривает мать во время издевательства над девочкой.

Какой конфликт между мужем и женой привел к таким последствиям - неизвестно. Сообщается, что видео было снято еще 1 декабря. Сейчас ребенок в больнице, о ее состоянии ничего не известно. Заявление в полицию написала бабушка девочки. Она же и отвезла малышку под присмотр врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия,Видео,СКР,
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