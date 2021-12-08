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30 минут назад

Российского бизнесмена арестовали за гнилые рубашки у полицейских

Бизнесмен из Москвы Борис Ляшук попал под следствие из-за тендера, который его компания выиграла в 2017 году. Фирма должна была поставить МВД более 350 000 рубашек на сумму 564,4 млн рублей.

Бизнесмена арестовали за гнилые рубашки у полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают в Следственном комитете (СК), предприниматель решил сэкономить и для пошива одежды использовал полугнилые нитки. В итоге одежда быстро испортилась. Мужчину обвинили в мошенничестве и арестовали.

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До проведения скандального тендера в 2017 году компания Бориса Ляшука под названием БМФ уже работала с МВД. В 2016-м фирма предпринимателя организовала поставку плащей для нужд полиции, рассказал «Коммерсант». Согласно новому контракту, БМФ должна была поставить министерству более 350 600 рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Все изделия должны были соответствовать техническим условиям договора, а также требованиям заказчика по качеству и безопасности «на всём протяжении их гарантийного срока».

Следствие считает, что Борис Ляшук изначально не собирался полностью исполнять заключённый контракт и начал экономить на производстве одежды. Он разместил заказ на фабрике «Надежда» в Нижегородской области. Для пошива форменной одежды предприниматель использовал некачественные и более дешёвые материалы. Из-за полугнилых нитей для ткани обмундирование быстро изнашивалось и становилось негодным.

Жертв стрельбы в МФЦ могло быть больше

Ущерб оценили более чем в 270,2 млн рублей, сообщила газета.

По данным издания, МВД не обжаловало выполнение контракта, но зато четырежды подавало в арбитражный суд на БМФ, взыскивая с компании небольшие суммы за несвоевременную поставку продукции. По одному из исков ведомство взыскало с ответчика 2,4 млн рублей. Бенефициаром фирмы-поставщика МВД называют бизнесмена Дмитрия Атрощенко. Но он проходит свидетелем по этому уголовному делу и отрицает, что ему принадлежит БМФ.

Вместе с тем Атрощенко стал фигурантом другого громкого уголовного дела — о махинациях с поставками сухпайков для нужд Минобороны, отметила газета. После конфликта с другими обвиняемыми предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Борис Ляшук свою вину не признаёт. Его защита утверждает, что СК необоснованно вмешался в спор двух хозяйствующих субъектов, который можно было решить в суде.

По данным адвокатов, их бизнесмен не контролировал пошив рубашек. Также защите неизвестно о проведении технических экспертиз, которые бы подтвердили основные выводы следствия.

Ранее «Секрет» сообщал, что четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии заподозрили в многомиллионных хищениях. Обвиняемые отвечали за внедрение в МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Сервис должен был оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. На него потратили почти 200 млн рублей, но он так и не заработал.

Происшествия,Росгвардия,Министерство обороны,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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