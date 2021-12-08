«Водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами, также сработали системы противопожарной защиты, позже на месте работала пожарная бригада. Автобус ЛиАЗ, 2012 года выпуска, последнее ТО проводилось в сентябре 2021 года, автобус прошел предрейсовый осмотр, вышел на линию в исправном состоянии»,- сообщил Официальный telegram- канал Департамента транспорта Москвы.