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1 час назад

Полыхающий автобус на Петрозаводской улице в Москве сняли на видео

В столице на улице Петрозаводской загорелся пассажирский автобус. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах можно увидеть, как транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров полностью охвачено огнем.

«Водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами, также сработали системы противопожарной защиты, позже на месте работала пожарная бригада. Автобус ЛиАЗ, 2012 года выпуска, последнее ТО проводилось в сентябре 2021 года, автобус прошел предрейсовый осмотр, вышел на линию в исправном состоянии»,- сообщил Официальный telegram- канал Департамента транспорта Москвы.

По предварительной информации никто не пострадал, движение автомобилей в районе происшествия затруднено. О причинах возникшего возгорания не сообщается.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ЛиАЗ,
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