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34 минуты назад

СМИ: задержан начальник уголовного розыска московского ОВД

Федеральная служба безопасности РФ проводит спецоперацию в московском ОВД Гольяново. Задержан начальник уголовного розыска.

Задержан начальник уголовного розыска ОВД Москвы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов».

Сейчас в здании ОВД работают оперативники ФСБ. Этаж с сотрудниками перекрыт, они не могу выйти из здания.

Происшествия,Криминал,Безопасность,Громкие уголовные дела ,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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