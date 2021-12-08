Задержан начальник уголовного розыска ОВД Москвы

«Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов».