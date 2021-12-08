Силовики перекрыли этаж в ОВД «Гольяново» в Москве

Следственные действия проходят в здании ОВД "Гольяново" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях", — указал источник.

По информации Telegram-канал Baza, один этаж перекрыт оперативниками ФСБ в здании ОВД. На нем находятся сотрудниками уголовного розыска. Начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев, по информации Baza, задержан по подозрению в получении взятки.

Сообщается, что сотрудник МВД мог получить 3 млн руб. Ему их могли дать за отказ от возбуждения дела о подделке документов. При этом Дмитриев требовал 5 млн рублей.