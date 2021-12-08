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31 минуту назад

В ОВД Гольяново  проходят следственные действия

Следственные действия проходят в здании ОВД "Гольяново" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики перекрыли этаж в ОВД «Гольяново» в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях", — указал источник.

По информации Telegram-канал Baza, один этаж перекрыт оперативниками ФСБ в здании ОВД. На нем находятся сотрудниками уголовного розыска. Начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев, по информации Baza, задержан по подозрению в получении взятки.

Сообщается, что сотрудник МВД мог получить 3 млн руб. Ему их могли дать за отказ от возбуждения дела о подделке документов. При этом Дмитриев требовал 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Экс-следователь предстанет перед судом за взятку от обвиняемого в 2,3 млн рублей. Челябинский следователь получил деньги за информирование фигуранта уголовного дела.

Происшествия,Виктор Дмитриев,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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