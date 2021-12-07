Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина сделал заявление на видео

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» 45-летний Сергей Глазов, фотографии которого публиковались в материалах на тему происшествия, опроверг в беседе с NEWS.ru свою причастность к стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря.

Согласно информации СМИ, преступление совершил человек с таким же именем и такого же возраста. Фото, разошедшиеся в средствах массовой информации и Telegram-каналах после сообщений об инциденте, были на странице Глазова во «ВКонтакте».