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51 минуту назад

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина сделал заявление на видео

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» 45-летний Сергей Глазов, фотографии которого публиковались в материалах на тему происшествия, опроверг в беседе с NEWS.ru свою причастность к стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря.

Согласно информации СМИ, преступление совершил человек с таким же именем и такого же возраста. Фото, разошедшиеся в средствах массовой информации и Telegram-каналах после сообщений об инциденте, были на странице Глазова во «ВКонтакте».

«Конечно [я ни при чем], я сейчас в Московской области, неподалеку, в поселке работаю. Нет конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял, я говорю, где именно?» — поделился Сергей Глазов.

Происшествия,Видео,
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