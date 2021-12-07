Россиянина уволили за прогул в несколько часов. За него вступился ВC

Автомеханика уволили за прогул: на рабочем месте его не было больше 4 часов. Как пояснил сам мужчина, задержаться пришлось из-за конфликта с начальником, который заставлял оплатить повторный ремонт авто клиента из собственного кармана. Все суды встали на сторону работодателя. Пытаясь восстановиться на работе и взыскать деньги за вынужденный прогул, мужчина дошел до Верховного суда (ВС).

Фото: «Секрет фирмы», depositphotos.com «Секрет фирмы», depositphotos.com

Летом 2018 года житель Новороссийска Иван Проглотов (имя изменено) устроился на работу автомехаником. Мужчина принимал и ремонтировал авто до осени 2019 года, когда произошёл инцидент с клиентом. Автомобиль сломался сразу после ремонта у Проглотова — и тогда начальник потребовал провести обслуживание (а именно — заменить моторное масло) за счёт автомеханика. В противном случае мужчину грозили уволить.

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Проглотов с таким ходом событий был не согласен и поругался с начальником. А на следующий день пришёл на смену позже. Рабочий день начинался в 11:00, заканчивался — в 20:00. Но мужчина появился на СТО только в 17:50. Когда Проглотов пришёл, на него уже написали докладную о прогуле без уважительной причины. Это считается серьёзным дисциплинарным нарушением.

В тот же день Проглотова под роспись ознакомили с актом об отсутствии на работе. На следующий — с него взяли объяснения о причине прогула. В этом документе автомеханик объяснил, что опоздал не просто так . «Руководитель станции технического обслуживания предложил оплатить стоимость моторного масла, которое было израсходовано не по моей вине», — пояснил Проглотов и указал, что действовал по поручению работодателя.

На следующий день угроза увольнения уже стала реальностью: Проглотов получил на руки приказ об увольнении «за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул». Автомеханик с таким решением не согласился и пошёл обжаловать действия работодателя в суд.

Летом 2018 года житель Новороссийска Иван Проглотов (тмя устроился на работу автомехаником. Мужчина принимал и ремонтировал авто до осени 2019 года, когда произошёл инцидент с клиентом. Автомобиль сломался сразу после ремонта у Проглотова — и тогда начальник потребовал провести обслуживание (а именно — заменить моторное масло) за счёт автомеханика. В противном случае мужчину грозили уволить.

Как дело обернулось против истца

В суде Проглотов требовал восстановить его на работе, выплатить деньги за вынужденный прогул и вернуть незаконно удержанные из зарплаты 12 000 рублей (их отправили на погашение того самого моторного масла). Мужчина утверждал: его уволили из-за конфликта с начальником, который под угрозой увольнения заставлял его оплатить стоимость моторного масла для повторного ремонта клиента. Именно из-за этого конфликта он и не пришёл в тот день на работу.

Суд первой инстанции встал на сторону работодателя. Обоснование было таким: автомеханик не смог доказать, что причина прогула была уважительной, в то время как работодатель сумел соблюсти все необходимые процедуры для увольнения в качестве дисциплинарного взыскания. Вторая и третья инстанции согласились с этими выводами.

Но Проглотов считал иначе. Именно поэтому мужчина пошёл оспаривать своё увольнение в высшую инстанцию — Верховный суд.

Что решил ВС

Верховный суд нашёл несостыковки в выводах первой инстанции по делу Проглотова. «Обстоятельством, имеющим значение для дела, было установить причины (уважительные или неуважительные) отсутствия Проглотова на рабочем месте. Суд первой инстанции не проверил доводы истца и не выяснил обстоятельства, предшествующие его уходу из автосервиса», — указал ВС.

Суды не проанализировали и то, мог ли работодатель применить к автомеханику иной, менее строгий вида дисциплинарного взыскания, резюмировал ВС и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Что о деле думают юристы

Верховный суд ещё раз подтвердил уже сформировавшийся в практике подход к делам об увольнении за прогул, полагают опрошенные «Секретом» юристы.

«Работодатель обязан предоставлять доказательства того, что при принятии решения учитывал тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он был совершён, и предшествующее отношение к труду. А суды, в свою очередь, обязаны рассматривать вопрос о возможности применения иного, менее строгого вида дисциплинарного взыскания», — пояснил Андрей Саунин, адвокат, руководитель Saunin Law Practice.

Что касается критерия об уважительности отсутствия человека на работе, то он часто имеет оценочный характер. «Конечно, когда уважительность отсутствия подтверждается, например больничным листком, то сомнений не возникает. Вопрос осложняется, когда работник не может предоставить конкретный документ. В нашей ситуации работник отсутствовал на рабочем месте по поручению работодателя. То есть по факту работник исполнял трудовые обязанности, выполняя получение работодателя», — пояснила Ольга Широкова, ведущий юрист «Европейской Юридической Службы».

Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважительных причин для отсутствия работника на рабочем месте, добавила Светлана Краснянская, руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнёры». Поэтому каждая ситуация рассматривается индивидуально, с учётом сложившейся судебной практики и доказательств сторон.

Поэтому главный совет работникам — всегда нужно предупреждать о своём отсутствии на рабочем месте: по телефону, лично, по электронной почте — неважно, главное, чтобы было какое-либо подтверждение.

«Дополнительно можно собрать документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, из-за которых пришлось экстренно уйти с работы. Такие документы можно приложить к своей объяснительной и/или представить в качестве доказательства в суде», — посоветовала Елена Гладышева, управляющий партнёр адвокатского бюро «РИ-консалтинг».