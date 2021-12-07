К дому подозреваемого в стрельбе в МФЦ прибыли саперы

К дому подозреваемого в убийстве двух человек в МФЦ «Рязанский» Сергея Глазова приехали саперы.

Видеозапись стоящего у подъезда автомобиля инженерно-саперной службы публикует телеграм-канал 112.

В квартире Глазова работают следователи и криминалисты.

7 декабря в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем попытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, ранены.

Стрелка задержал сотрудник полиции из подразделения по вопросам миграции Георгий Домолаев. Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия.