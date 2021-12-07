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27 минут назад

Что известно о стрельбе в московском МФЦ

В Московском МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице, произошла стрельба. В результате на месте были убиты двое, еще трое ранены.

Стрелка задержали в здании центра, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, его остановил сотрудник подразделения по вопросам миграции. Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949.

Раскрыта личность устроившего стрельбу в МФЦ

Глазов застрелил двоих: администратора Владимира Шмелева и охранника Алексея Резвлева. Позднее в Telegram-каналах появилась информация, что раненая при стрельбе 10-летняя София Козак скончалась в больнице. Однако в Следственном комитете опровергли информацию о гибели ребенка.

Факт случившегося подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

«В МФЦ Рязанский произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

СК возбудил два уголовных дела: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он вступил в конфликт с сотрудниками центра из-за маски.

«Я по работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на свое рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: "Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?" Оружие было с глушителем, он был один — в маске, в коричнево-зеленом костюме», - рассказала одна из свидетелей трагедии.

Другая сотрудница центра рассказала, что их начали эвакуировать после того, как стало известно, что кто-то открыл стрельбу.

«Я слышала хлопки очень сильные, потом зашел мужчина на второй этаж, сказал: "Девчонки, бегите!" У нас включилась сирена, началась эвакуация. Начали кричать: "Вызовите скорую". Стрелял мужчина. Его поймали сотрудники УФМС и передали полицейским. Он изначально общался с администратором, где талоны выдают. Сейчас все эвакуированы», - поделилась женщина.

В свою очередь знакомые Глазова охарактеризовали его как «спокойного, адекватного человека».

По их словам, после увольнения со службы он какое-то время жил и работал в Пензенской области, а после перебрался в Москву.

Один из бывших коллег стрелка заявил, что никогда ничего подозрительного за Глазовым не замечал.

«Я немного шокирован от таких новостей. Работали с ним вместе на производстве тогда. Спокойный, адекватный человек», - отметил он.

Происшествия,Видео,Сергей Собянин,СКР,МВД,
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