В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
2 часа назад

СК обжалует решение не арестовывать задержанного в Ярославской области подростка

Следственный комитет готовит документы для обжалования решения суда, не ставшего арестовывать 16-летнего сторонника анархизма, у которого изъяли оружие и взрывчатку в Ярославской области.

СК обжалует решение суда в отношении подростка-подрывника
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Отмечается, что 16-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжаловании принятого судом решения», — заявили в региональном управлении СК.

Ранее в Рыбинском районе Ярославской области задержали анархиста 2005 года рождения, который призывал к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов, а также планировал резонансные акции в регионе.

По данным СК, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество из общедоступных компонентов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК России.

Происшествия,СКР,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители